Erzurum'dan 39 Ülkeye İhracat Yapıldı

Erzurum'dan bu yılın Temmuz ayında 17, Ocak-Temmuz ayları kapsamında ise 39 ülkeye ihracat gerçekleştirildi. İlden dönemsel kayıtta 11 ülkeyle yapılan ihracatta artış, 10 ülkeyle yapılan ihracatta düşüş görüldü. En yüksek değerde ihracat yapılan ülkeler Romanya, Gürcistan, Azerbaycan, Irak ve Özbekistan olarak kaydedildi. Ocak - Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, Nijer, Özbekistan, AHL Serbest Bölgesi, Moldova, Fransa, ABD, Azerbaycan, Gürcistan, Sırbistan, Almanya ve Romanya ile yapılan ihracat değeri artış kaydetti. Ocak - Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 10 ülkeyle yapılan ihracat değeri geriledi. Erzurum'dan bu yılın 7 aylık döneminde, ABD, AHL Serbest Bölgesi, Almanya, Avusturya, Azerbaycan, BAE, Bahreyn, Birleşik Krallık, Bulgaristan, Ekvator Ginesi, Fransa, Gürcistan, Hindistan, Irak, İran, İspanya, İsrail, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Kongo, Kotdivuar, Kuveyt, Kuzey Kıbrıs Türk Cum., Liberya, Mauritius, Moldova, Moritanya, Nijer, Özbekistan, Romanya, Sırbistan, Sierra Leone, Somali, Suriye, Suudi Arabistan, Tanzanya, Türkmenistan, Yunanistan ile ihracat gerçekleştirildi. Erzurum'dan yapılan ihracatta en yüksek payı yüzde 25,61 ile Gürcistan oluşturdu. Erzurum'dan Temmuz ayında 17 ülkeye ihracat yapıldı. En fazla değerde ihracatın yapıldığı ülke 1.2 milyon dolarla Romanya oldu. Erzurum'dan bu yılın Ocak - Temmuz ayları kaydında en yüksek değerde ihracat Gürcistan'la 3.5 milyon, Azerbaycan'la 2.5 milyon, Irak'la 2.0 milyon, Romanya ile 1.7 milyon, Moldova ile 1.0 milyon dolar olarak kaydedildi. Otomotiv 2,7 milyar dolarla Temmuz ayında en çok ihracat yapan sektörler arasında yine ilk sırada yer aldı. Kimyevi maddeler 2,1 milyar dolarla ikinci, hazır giyim ve konfeksiyon 1,6 milyar dolarla üçüncü sıradaki yerini korudu. Kilogram başına birim ihracat değeri ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 artışla 1,40 dolara yükseldi.

Erzurum'dan bu yılın Temmuz ayında 17, Ocak-Temmuz ayları kapsamında ise 39 ülkeye ihracat gerçekleştirildi. İlden dönemsel kayıtta 11 ülkeyle yapılan ihracatta artış, 10 ülkeyle yapılan ihracatta düşüş görüldü.

En yüksek değerde ihracat yapılan ülkeler

Erzurum'dan Temmuz ayında en yüksek değerde ihracat yapılan ülkeler Romanya, Gürcistan, Azerbaycan, Irak ve Özbekistan olarak kaydedildi. Bu yılın Ocak - Temmuz ayları ölçeğinde ise en yüksek değerde ihracatın yapıldığı ülkeler Gürcistan, Azerbaycan, Irak, Romanya ve Moldova olarak değerlendirildi.

İhracat değeri artan ülkeler

Ocak - Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, Nijer, Özbekistan, AHL Serbest Bölgesi, Moldova, Fransa, ABD, Azerbaycan, Gürcistan, Sırbistan, Almanya ve Romanya ile yapılan ihracat değeri artış kaydetti. İhracat değerindeki en yüksek artış oranı ise Nijer yüzde 1175, Özbekistan yüzde 761.5, AHL Serbest Bölgesi yüzde 275 olarak gerçekleşti.

İhracat değeri düşen ülkeler

Ocak - Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 10 ülkeyle yapılan ihracat değeri geriledi. İhracat değeri düşüşü kaydedilen ülkeler, Irak, Somali, Birleşik Krallık, İsrail, Kuveyt. Kırgızistan, KKTC, Bulgaristan, Avusturya ve Katar oldu. En yüksek değerde düşüş yüzde 99.4 ile Katar'la yapılan ihracatta görüldü.

39 bölgeye ihracat

Erzurum'dan bu yılın 7 aylık döneminde, ABD, AHL Serbest Bölgesi, Almanya, Avusturya, Azerbaycan, BAE, Bahreyn, Birleşik Krallık, Bulgaristan, Ekvator Ginesi, Fransa, Gürcistan, Hindistan, Irak, İran, İspanya, İsrail, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Kongo, Kotdivuar, Kuveyt, Kuzey Kıbrıs Türk Cum., Liberya, Mauritius, Moldova, Moritanya, Nijer, Özbekistan, Romanya, Sırbistan, Sierra Leone, Somali, Suriye, Suudi Arabistan, Tanzanya, Türkmenistan, Yunanistan ile ihracat gerçekleştirildi.

Erzurum'dan ihracatta ilk 5 ülke payı

Erzurum'dan yapılan ihracatta en yüksek payı yüzde 25,61 ile Gürcistan oluşturdu. Diğer 4 ülkenin payı Azerbaycan yüzde 18,1, Irak yüzde 14,50, Romanya yüzde 12,33, Moldova yüzde 7,45 olarak hesaplandı.

Temmuz ayı ihracat verileri

Erzurum'dan Temmuz ayında 17 ülkeye ihracat yapıldı. En fazla değerde ihracatın yapıldığı ülke 1.2 milyon dolarla Romanya oldu. Ay içinde kaydedilen ihracat değerleri Gürcistan 660,96, Azerbaycan 533,38, Irak 428,89, Özbekistan 178,63, Moldova 133,47, Suudi Arabistan 71,77, Tanzanya 58,16, Kırgızistan 26,69, Almanya 24,69, Türkmenistan 22,29, Ahl Serbest Bölgesi 12,63, Fransa 11,57, Somali 10,12, Yunanistan 8,13, İran 4,12, Kuzey Kıbrıs Türk Cum. 2,00 bin dolar oldu.

7 ayda 39 ülkeye ihracat

Erzurum'dan bu yılın Ocak - Temmuz ayları kaydında en yüksek değerde ihracat Gürcistan'la 3.5 milyon, Azerbaycan'la 2.5 milyon, Irak'la 2.0 milyon, Romanya ile 1.7 milyon, Moldova ile 1.0 milyon dolar olarak kaydedildi. Dönem'de özbekistan7la 516.9, Sierra Leone ile 493.0, Fransa ile 277.5, Almanya ile 259.8, Somali ile 210.5 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Türkiye'nin temmuz ayı ihracatı

Otomotiv 2,7 milyar dolarla Temmuz ayında en çok ihracat yapan sektörler arasında yine ilk sırada yer aldı. Kimyevi maddeler 2,1 milyar dolarla ikinci, hazır giyim ve konfeksiyon 1,6 milyar dolarla üçüncü sıradaki yerini korudu. Kilogram başına birim ihracat değeri ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 artışla 1,40 dolara yükseldi. - ERZURUM