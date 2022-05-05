Denizli ihracatı yüzde 25,1 yükselişle 470 milyon dolara ulaştı

DENİZLİ (İHA) - Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) tarafından 2022 yılı Nisan ayı ihracat verileri yayınlandı. DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, " Denizli'nin Ocak ile Nisan dönemini kapsayan 4 aylık ihracatı 1,7 milyar dolar oldu. Bu değer geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 26,8 arttı" diye konuştu.

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) 2022 yılı Nisan ayı ihracat verilerini yayımladı. DENİB tarafından yayınlanan verilere göre, Türkiye ihracatı Nisan ayında yüzde 24,6 yükselişle 23,4 milyar dolar olurken, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan Denizli ihracatı yüzde 25,1 artışla 470 milyon dolara ulaştı. Denizli'nin Mart ayındaki ihracatı ise 498 milyon dolardı. DENİB üyelerince kaydedilen ihracat yüzde 31,3 artarak 363 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu değer, DENİB üyelerince gerçekleştirilen en yüksek ihracat oldu ve rekor seviyeye ulaşıldı. Denizli ve ülke ihracatında Nisan ayında yaşanan artışlar adeta 'Bayram Hediyesi' olduğu DENİB tarafından belirtildi. DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, "Geçtiğimiz hafta Ticaret Bakanımızın katılımlarıyla Denizli İş Dünyası ile İstişare toplantısı düzenlemiştik. Bu toplantıda, ilimizin ihracat gündemine dair konuları değerlendirdik, farklı sektörlere yönelik güncel gelişmeleri masaya yatırdık. İhracatçı firmalarımız da söz alarak taleplerini doğrudan iletme fırsatı buldu" dedi.

"Ocak ile Nisan ayı ihracatımız 1,7 milyar dolara ulaştı"

Başkan Memişoğlu, "Denizli'nin Ocak ile Nisan dönemini kapsayan 4 aylık ihracatı 1,7 milyar dolar oldu. Bu değer geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 26,8 arttı. Nisan ayında tekstil, konfeksiyon sektörümüzün ihracatı yüzde 32 artışla 184 milyon dolar olurken, elektrik-elektronik sektörümüzün ihracatı yüzde 19,6 artışla 77 milyon dolar, demir-demir dışı metaller sektörümüzün ihracatı yüzde 2,7 artışla 63 milyon dolar, madencilik sektörümüzün ihracatı ise yüzde 50,8 yükselişle 33 milyon dolar olarak gerçekleşti. Nisan ayında Denizli'den en çok ihracat gerçekleştirilen ülke olan İngiltere'ye yapılan ihracat yüzde 11,1 artışla 59 milyon dolara ulaştı. Ardından gelen ABD'ye gerçekleştirilen ihracat yüzde 76,6 artışla 55 milyon dolar olurken, Almanya'ya ihracatımız yüzde 21,9 artışla 41 milyon dolar, İtalya'ya ihracatımız yüzde 35,8 artışla 34 milyon dolar, Fransa'ya ihracatımız yüzde 33,2 yükselişle 23 milyon dolar oldu" diye konuştu. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi