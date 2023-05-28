Çin'de yayımlanan rapor, insan faaliyetlerinin Qinghai-Tibet Platosu'na etkisinin az olduğunu ortaya koydu

Çin'de yayımlanan bilimsel bir değerlendirme raporu, insan faaliyetlerinin 'Dünya'nın Çatısı' diye bilinen Qinghai-Tibet Platosu'nun ekolojik ortamı üzerinde çok az etkisi olduğunu ortaya koydu.

BEİJİNG, 28 Mayıs (Xinhua) -- Çin'de yayımlanan bilimsel bir değerlendirme raporu, insan faaliyetlerinin " Dünya'nın Çatısı" diye bilinen Qinghai- Tibet Platosu'nun ekolojik ortamı üzerinde çok az etkisi olduğunu ortaya koydu.

Cumartesi günü yayımlanan değerlendirme raporu, Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Tibet Platosu Araştırma Enstitüsü'nden akademisyen Chen Fahu tarafından yürütüldü. Çalışmanın tamamlanması 100'den fazla araştırmacıdan oluşan bir ekibin dört yılını aldı.

Rapor, son 40 yılda tarım ve hayvancılık, turizm, sanayi ve madencilik gelişimi, kentsel inşaat ve büyük mühendislik projelerinin platonun ekolojik çevresi üzerindeki etkisini değerlendirdi.

Sonuçlar, platodaki insan faaliyetlerinin yoğunluğunun genel olarak düşük olduğunu ve ulusal ortalamanın yalnızca yüzde 27'sine denk geldiğini gösterdi. Araştırmada, platonun ekolojik ortamı üzerindeki insan faaliyetleri etkisinin az olduğu ve 2010 yılından bu yana yavaşladığı da tespit edildi.

Ekolojik güvenlik engellerinin dengelenmesinde önemli bir rol oynayan yerel ekolojik koruma çabalarının etkinliği ise giderek artıyor.

Raporda araştırmacılar ayrıca, ekolojik çevrenin ve sosyal ekonominin sürdürülebilir kalkınmasını teşvik etmek için modern bir tarım ve hayvancılık sistemi kurmak, eko-turizm ve yeşil endüstriler geliştirmek ve plato özelliklerine sahip bir kentsel sistem kurmak gibi yöntemlerle platodaki insan faaliyetlerini bilimsel olarak düzenlemek adına daha fazla çaba gösterilmesini öneriyor.

Değerlendirme raporu Çin'in başkenti Beijing'de devam etmekte olan 2023 Zhongguancun Forumu'nda açıklandı.