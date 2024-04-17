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Çin'in Anhui eyaletinde ithalat ve ihracat rekor kırdı

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Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinde ithalat ve ihracat mallarının toplam hacmi 2024 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,6 artışla 189,08 milyar yuana ulaşarak rekor kırdı.

HEFEİ, 17 Nisan (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinde ithalat ve ihracat mallarının toplam hacmi 2024 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,6 artışla 189,08 milyar yuana (yaklaşık 26,6 milyar ABD doları) ulaşarak rekor kırdı.

Hefei Gümrüğü'nün açıkladığı verilere göre, Ocak-Mart döneminde eyaletin ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,8 artışla 126,06 milyar yuan olurken, ithalat yüzde 6,4 artışla 63,02 milyar yuana yükseldi.

Anhui'nin bu dönemde Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne katılan ülkelerle ticareti yüzde 7,7'lik bir artışla 95,41 milyar yuana ulaşarak toplam ticaret hacminin yüzde 50,5'ini oluşturdu. Öte yandan Avrupa Birliği ve ABD ile yapılan ticaret toplam ticaretin yüzde 24,2'sini temsil etti.

İhracat kalemleri açısından, elektrikli araç ihracatı yüzde 70 artışla 1,73 milyar yuana, lityum iyon batarya ihracatı yüzde 9,8 artışla 3,17 milyar yuana, sıvı kristal ekran (LCD) ihracatı yüzde 46,4'lük artışla 2,4 milyar yuana ulaşarak önemli bir büyüme kaydetti.

Kaynak: Xinhua / Güncel

İhracat Anhui Çin İhracat Ekonomi Güncel Haberler

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