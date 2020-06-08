Dicle Nehri'nde kaybolan iki kardeşten birinin daha cesedine ulaşıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Dicle Nehri'nde kaybolan iki kardeşten birinin daha cesedine ulaşıldı

Şırnak Valiliği, Cizre ilçesinde Dicle Nehri'ne düşen iki kardeşten birinin daha cesedine ulaşıldığını açıkladı.

Dicle Nehri'nde kaybolan iki kardeşten birinin daha cesedine ulaşıldı
08.06.2020 15:29 | Son Güncelleme: 08.06.2020 15:29

Şırnak Valiliği, Cizre ilçesinde Dicle Nehri'ne düşen iki kardeşten birinin daha cesedine ulaşıldığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, Cizre'nin Çatal köyünün Dicle Nehri kenarı mevkisinde dün saat 16.15 sıralarında, ailece piknik amacıyla söz konusu bölgeye giden Ahmet Ercan (37) ve kardeşi Hakkı Ercan'ın (27) nehir kenarında bulunan demir boru üzerinde cep telefonu ile fotoğraf çektirmek istediği bildirildi.

Bu sırada Ahmet Ercan'ın ayağının kayması sonucu suya düştüğü ve ardından ağabeyini kurtarmak için Hakkı Ercan'ın da nehre atladığının öğrenildiği ifade edilen açıklamada, Valilikçe AFAD Müdürlüğüne bağlı tam teçhizatlı arama kurtarma aracının personel ile olay yerine sevk edildiği, Cizre Belediyesine ait bot ile 4 personel, drone, 112, AFAD, itfaiye ve jandarma ekiplerinin katılımıyla arama kurtarma çalışması başlatıldığı hatırlatıldı.

Çalışmalar sonucu Ahmet Ercan'ın nehirden çıkarıldığı, kaldırıldığı Cizre Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadığı anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olay günü nehir içerisinde gözden kaybolduğu öğrenilen Hakkı Ercan'ın bulunması amacıyla Van'dan gelen Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı 5 kişilik dalgıç ekibi de arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Bugün saat 13.00 sıralarında Hakkı Ercan'ın cansız bedenine ulaşılmış, cesedi otopsi için Cizre Devlet Hastanesi'ne gönderilmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Eski kocasının evinde yeni kocasına yakalanan kadın öldürüldü; katil ise bilinmiyor Haber
Eski kocasının evinde yeni kocasına yakalanan kadın öldürüldü; katil ise bilinmiyor
Diyarbakır'da 10 şoförde korona çıktı, devlet her yerde yolcuları arıyor Haber
Diyarbakır'da 10 şoförde korona çıktı, devlet her yerde yolcuları arıyor
Nusret Gökçe'nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı Haber
Nusret Gökçe'nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı
Makatına 40 santimlik balık kaçan vatandaş, soluğu hastanede aldı Haber
Makatına 40 santimlik balık kaçan vatandaş, soluğu hastanede aldı
Şeyma Subaşı'nın hesap hareketlerini paylaşan bankacının 9 yıl hapsi isteniyor Haber
Şeyma Subaşı'nın hesap hareketlerini paylaşan bankacının 9 yıl hapsi isteniyor
Sosyal medyayı ikiye bölen kare! Bazı süpermarketlerin peynir paketlerine alarm taktığı öne sürüldü Haber
Sosyal medyayı ikiye bölen kare! Bazı süpermarketlerin peynir paketlerine alarm taktığı öne sürüldü
Altın fiyatlarının yükselmesi nedeniyle yatırımcının gümüşe olan ilgisi arttı
Altın fiyatlarının yükselmesi nedeniyle yatırımcının gümüşe olan ilgisi arttı
Ali Babacan'ın yardımcısına açıkça soruldu: HDP ile ittifak yapar mısınız?
Ali Babacan'ın yardımcısına açıkça soruldu: HDP ile ittifak yapar mısınız?
Bodrum'a 500 bin araç girdi, nüfus tam 4 katına çıktı! Muğla Belediye Başkanı şaşırdı: Pılını pırtını toplayan buraya geliyor
Bodrum'a 500 bin araç girdi, nüfus tam 4 katına çıktı! Muğla Belediye Başkanı şaşırdı: Pılını pırtını toplayan...
Genelev patroniçesi Manukyan'ın dudak uçuklatan mirası, oğlu ile torununu mahkemelik etti
Genelev patroniçesi Manukyan'ın dudak uçuklatan mirası, oğlu ile torununu mahkemelik etti
Türkiye, çekirge istilası beklerken Sivas'ın Zara ilçesinde 6 köyü tırtıl bastı
Türkiye, çekirge istilası beklerken Sivas'ın Zara ilçesinde 6 köyü tırtıl bastı
Koronadan ölen 27 yaşındaki gençten geriye iki kelimelik mesajı kaldı: Dua istiyorum
Koronadan ölen 27 yaşındaki gençten geriye iki kelimelik mesajı kaldı: Dua istiyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 7 ilde çiftçiye ücretsiz arazi verilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 7 ilde çiftçiye ücretsiz arazi verilecek
Yeni Zelanda koronavirüsü tamamen yendi, yarından itibaren tüm yasaklar kalkacak
Yeni Zelanda koronavirüsü tamamen yendi, yarından itibaren tüm yasaklar kalkacak
Son dakika: Devlet Başkanının koronavirüsü ciddiye almadığı Brezilya'da 1 günde 1382 kişi hayatını kaybetti
Son dakika: Devlet Başkanının koronavirüsü ciddiye almadığı Brezilya'da 1 günde 1382 kişi hayatını kaybetti
2010/11 sezonu tartışmalarıyla ilgili Aziz Yıldırım'dan ilk yorum: Bu kargaşaya alet olmak istemiyorum
2010/11 sezonu tartışmalarıyla ilgili Aziz Yıldırım'dan ilk yorum: Bu kargaşaya alet olmak istemiyorum
Bisikleti ile dereye düşen 2 çocuk annesi kadın, kurtarılamadı
Bisikleti ile dereye düşen 2 çocuk annesi kadın, kurtarılamadı
Hafta sonunu tatilde geçirenler, İstanbul'a dönüşte trafiğe kilitledi
Hafta sonunu tatilde geçirenler, İstanbul'a dönüşte trafiğe kilitledi
İstanbullular Moda Sahili'ne akın etti! Yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi
İstanbullular Moda Sahili'ne akın etti! Yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi
Eski danışmanından Putin'i yakan sözler: Vaka oranları 5 kat fazla, gerçek ölü sayısı 20 bin civarında
Eski danışmanından Putin'i yakan sözler: Vaka oranları 5 kat fazla, gerçek ölü sayısı 20 bin civarında
Londra'da binlerce kişi, George Floyd'un ölümünü protesto etmek için ABD Büyükelçiliği'ne yürüdü
Londra'da binlerce kişi, George Floyd'un ölümünü protesto etmek için ABD Büyükelçiliği'ne yürüdü
Çatıdan düşüp hayatını kaybeden işçinin yakınları sinir krizi geçirdi
Çatıdan düşüp hayatını kaybeden işçinin yakınları sinir krizi geçirdi
Haftalık burç yorumları 8 - 14 Haziran: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Haftalık burç yorumları 8 - 14 Haziran: Burçları bu hafta neler bekliyor?
'Hayalet Sevgilim' şarkısıyla tanınan şarkıcı İrem, bir anda kazandığı popülerliğini nasıl kaybettiğini anlattı
"Hayalet Sevgilim" şarkısıyla tanınan şarkıcı İrem, bir anda kazandığı popülerliğini nasıl kaybettiğini anlattı
Acun Ilıcalı'nın 8,5 aylık hamile olan kızı Banu Ilıcalı, karnı burnunda poz verdi
Acun Ilıcalı'nın 8,5 aylık hamile olan kızı Banu Ilıcalı, karnı burnunda poz verdi
Ortaokul öğrencisinin geliştirdiği cihaz ile tek kullanımlık maskeler 50 kez kullanılabilecek
Ortaokul öğrencisinin geliştirdiği cihaz ile tek kullanımlık maskeler 50 kez kullanılabilecek
Cesur bikinisiyle poz veren Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, kendisini eleştirenlere sert çıktı: Bana duyar kasmayın
Cesur bikinisiyle poz veren Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, kendisini eleştirenlere sert çıktı: Bana...
Eşine yakalanınca yasak aşkıyla birlikte intihar etmişti! Olayla ilgili 2 sanığın 50'şer yıl hapsi istendi
Eşine yakalanınca yasak aşkıyla birlikte intihar etmişti! Olayla ilgili 2 sanığın 50'şer yıl hapsi istendi
Babasının sokak ortasında öldürdüğü annesinin başında hüngür hüngür ağladı
Babasının sokak ortasında öldürdüğü annesinin başında hüngür hüngür ağladı
2 çocuk babası 27 yaşındaki adam, koronavirüse yenik düştü
2 çocuk babası 27 yaşındaki adam, koronavirüse yenik düştü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Halife Hafter Zülfü Demirbağ Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Cem Yılmaz Fatma Girik Hülya Avşar Serenay Sarıkaya
Spor Semih Özsoy Lionel Messi Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas Bülent Korkmaz
Daha Fazla Ateş Kadın Çocuk Haziran
Şu an buradasınız: Dicle Nehri'nde kaybolan iki kardeşten birinin daha cesedine ulaşıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.6.2020 15:32:39. #1.15#
title