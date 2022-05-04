Kaymakam Tunç, kurum personelleriyle bayramlaştı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaymakam Tunç, kurum personelleriyle bayramlaştı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Kaymakam Tunç, kurum personelleriyle bayramlaştı

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak'ın Cizre ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, Ramazan Bayramı dolayısıyla ilçede görevli personellerle bayramlaştı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - ŞIRNAK (İHA) – Şırnak'ın Cizre ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, Ramazan Bayramı dolayısıyla ilçede görevli personellerle bayramlaştı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Cizre Belediyesini ziyaret ederek görev başındaki polis, jandarma, itfaiye ve zabıta personellerinin Ramazan Bayramını kutlayan Kaymakam Tunç, ardından Cizre Devlet Hastanesini ziyaret ederek, tedavi gören hastalar, hasta yakınları ile hastanede görevli personellerin bayramını kutladı.

Kaymakam Tunç'a, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Uğur Işık, İlçe Emniyet Müdürü Eren Öztürk ve İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Üsteğmen Muhammed Uysal eşlik etti. - ŞIRNAK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hisarcık, Jandarma, Şırnak, Cizre, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title