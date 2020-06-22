Depremde ölümden saniyelerle kurtuldu, şimdi çadırda üniversiteye hazırlanıyor
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Depremde ölümden saniyelerle kurtuldu, şimdi çadırda üniversiteye hazırlanıyor

Bingöl'de meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremde evleri yıkılan ve saniyelerle kurtulan 17 yaşındaki Mizgin Sağlık, hafta sonu yapılacak olan üniversite sınavına çadırda hazırlanıyor.

Depremde ölümden saniyelerle kurtuldu, şimdi çadırda üniversiteye hazırlanıyor
22.06.2020 10:27 | Son Güncelleme: 22.06.2020 10:32

Bingöl'de meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremde evleri yıkılan ve saniyelerle kurtulan 17 yaşındaki Mizgin Sağlık, hafta sonu yapılacak olan üniversite sınavına çadırda hazırlanıyor.

14 Haziran'da merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7'lik depremden en fazla etkilenen yerler Yedisu ilçesine bağlı Elmalı köyü ve mezraları oldu. Salkımlar mezrasında yaşayan 17 yaşındaki Mizgin Sağlık'ta, amcasının altında kalarak yaralı kurtulduğu evlerinden saniyeler çıkmayı başardı. Fen lisesinde okuyan Sağlık, deprem sonrası ailesi ile birlikte AFAD tarafından kurulan çadırda yaşamaya başladı. Tüm olumsuzluklara rağmen hayallerinin peşinden giden genç kız, hafta sonu yapılacak olan üniversite sınavına enkazdan kurtardığı kitapları ile çalışmalarına devam ediyor.Havaların iyi olduğu zamanlarda da yıkılan evlerinin başında oturarak ders çalışan Sağlık, hukuk fakültesini kazanmak istiyor.

Depreme evde yakalandıklarını dile getiren Mizgin Sağlık, "Depremde yıkılan bir mutfağımız vardı. Orada 4 kişi oturuyorduk. Amcam enkazın altında kaldı ve bacağı sakatlandı. Ben zaten anında dışarı çıktım. Güneş enerjisi patladığı gibi önüme düştü. Biz çıktığımız gibi ahır da yıkıldı. Ondan sonra hepimizi dışarı kaçtık. Şuan çadırda çalışmak zorundayım. Şebeke ve internet olmadığı için kendi imkanlarımız ile çalışıyoruz. Şuana kadar hiçbir canlı derse katılamadım. Sınava psikolojik açıdan da biraz çökmüş durumdayım. Sınav nasıl geçecek bilmiyorum. Şuana kadar kendi imkanlarım ile çalıştım. Bu saatten sonra da çadırda çalışıyorum" dedi.

"SANİYELER İLE ÖLÜMDEN DÖNDÜK"

Ölümden döndüklerini vurgulayan Sağlık, "Bunun için dışarı da çalışmak zorundayız. Gecemiz gündüzümüz birbirine girdi. Umarım sınav kolay olur. Depremden saniyelerle kurtulduk. Aşağı doğru kaçmaya çalıştık. Kaçmaya çalıştığımız yerde altına göçtü. Üstünden de yola taşlar savruldu. Güneş enerjisi patlayınca kaça bileceğimiz bir yerde yoktu. Saniyeler ile ölümden döndük. Korktuğumuz için şuan tüm eşyalarımı dışarı çektim ve çadırda çalışıyorum. Fen lisesi öğrencisiyim ama hukuk istiyorum. 23 Mart'tan itibaren evdeyim.Hep kendi imkanlarım ile çalıştım. Kısa bir süre kala da çadırda çalışmak sıkıntı oldu biraz" diye konuştu.

Depremde evde 5 kişi olduklarını aktaran baba Hüseyin Sağlık, "Biz evde 5 kişiydik,çay içiyorduk ve o esnada evimiz yıkıldı. Misafir olan amca oğlumuz yaralandı. Kızım şuanda üniversiteye hazırlanıyor. Kendisi fen lisesi okuyor" şeklinde konuştu.

(Kamil Can Kılıç - Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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