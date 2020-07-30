D-100 kara yolunun Karabük kesiminde yoğunluk yaşanıyor Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek için yola çıkan vatandaşlar, İstanbul'u Karadeniz kentlerine bağlayan D-100 kara yolunun Karabük kesiminde araç yoğunluğuna neden oldu.

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek için yola çıkan vatandaşlar, İstanbul'u Karadeniz kentlerine bağlayan D-100 kara yolunun Karabük kesiminde araç yoğunluğuna neden oldu.

Dün gece saatlerinden itibaren memleketlerine gitmek için yola çıkan tatilciler, D-100 kara yolunun Karabük kesiminde trafik yoğunluğu oluşturdu.

Özelikle Karadeniz illerine gitmek isteyen vatandaşların kullandığı Kemikli rampalarında kamyon ve tır gibi ağır tonajlı araçların yavaşlaması ya da sollama yapmak istemesi nedeniyle yavaş ama akıcı olarak seyreden trafik, Karabük sapağında durma noktasına geliyor.

AA ekipleri tarafından havadan görüntülenen trafiğin gece saatlerinde daha çok yoğunlaşması bekleniyor.

Karabük'e gelen tatilciler, polis ve jandarma ekipleri tarafından Eskipazar ilçesinde oluşturulan kontrol noktasında durdurularak kayıt atına alınıyor.

Kontrol noktasına beraberinde İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ile birlikte gelen Karabük Valisi Fuat Gürel, sürücüleri yeni tip koronavürüs (Kovid-19) konusunda uyardı.

Maske ve sosyal mesafe konusunda telkinlerde bulunan Gürel, gazetecilere yaptığı açıklamada, insanların çok yoğun şekilde memleketlerine gittiğini anlattı.

Bütün tedbirlerin alındığını aktaran Gürel, "Polis bölgemizde 237 personelimizle hem asayiş hemde trafik tedbirleri yerine getiriliyor. Jandarma bölgemizde de 470 personelimiz bu görevi yerine getiriyor. Toplamda 707 personelimizle görev başındayız. Vatandaşlarımızdan trafik kuralların uymalarını istiyoruz. İlimize son iki günde 79 bin araç giriş yapmış." diye konuştu.

Kovid-19 nedeniyle belirlenen kurallara da herkesin uymasını isteyen Gürel, toplu bayramlaşmaları, yemekleri ve toplu mezarlık ziyaretlerini yasakladıklarını hatırlattı.

Kaynak: AA