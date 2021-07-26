Büyükşehir'den Çınarlı Camiine özel sundurma
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Büyükşehir'den Çınarlı Camiine özel sundurma

Büyükşehir'den Çınarlı Camiine özel sundurma
Habermetre - Haberler | Sadece Haberler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit ilçesinde bulunan 1826 yılında yapılan tarihi Urgancı Ahmet Çelebi Camii'ne, (Baç Çınarlı Camii) özel sundurma yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit ilçesinde bulunan 1826 yılında yapılan tarihi Urgancı Ahmet Çelebi Camii'ne, (Baç Çınarlı Camii) özel sundurma yaptı. Belediyenin kendi imkanlarıyla yaptığı sundurma cami cemaatinin de beğenisini topladı.

TARİHİ DOKUYA UYGUN

Kocaeli'nin simgelerinden biri olma özelliğini taşıyan ve Baç Çınarlı Camii olarak bilinen Urgancı Ahmet Çelebi Camii, 2017 yılında hasarlı olduğu için yıkılmış. Tarihi dokusu korunarak yeniden inşa edilmişti. Bu yıl başında yeniden ibadete açılan caminin eksik olan sundurması cami cemaatinin isteği üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce yapıldı.

BÜYÜKŞEHİR'İN KENDİ İMKANLARIYLA YAPILDI

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığınca yapılan sundurma tarihi caminin dokusuna uygun olarak tasarlandı. Ahşap malzeme kullanılan sundurma cami cemaatinin de beğenisini topladı. Başkan Büyükakın'a teşekkür eden cami cemaati, Büyükakın'ın Çınarlı camiine önemli bir eser bıraktığına dikkat çekti.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Süleyman Soylu Mustafa Destici Oğuzhan Asiltürk Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Yusuf Güney İrem Derici Hande Yener Demet Akalın
Spor Can Bartu Aytaç Kara Burak Elmas Fatih Terim Hakan Reçber
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Büyükşehir'den Çınarlı Camiine özel sundurma - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.7.2021 10:27:29. #1.15#

title