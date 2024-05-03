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Market alevlere teslim oldu

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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir markette çıkan yangın korkuttu. Markette büyük hasara yol açan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Market alevlere teslim oldu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir markette çıkan yangın korkuttu. Markette büyük hasara yol açan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bayramoğlu Mahallesi Ahmet Rasim Caddesi'nde bulunan bir markette yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Markette büyük hasara yol açan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle kimsenin yaralanmadığını öğrenildi.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Kocaeli Olay 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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