Gebze'de otomobil kazasında hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin istinat duvarından düşmesi sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki genç, son yolculuğuna uğurlandı. Yakınları tarafından cenazesi teslim alınan genç için tören düzenlendi ve cenaze defnedildi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin istinat duvarından düşmesi sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 17 yaşındaki genç, son yolculuğuna uğurlandı.
Yakınları tarafından cenazesi teslim alınan Yunus Emre Savaş için Darıca Mehmet Akif Ersoy Camisi'nde tören düzenlendi.
Törene, Savaş'ın yakınlarının yanı sıra Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, futbolcu ve okul arkadaşları katıldı.
Savaş'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Nenehatun Mezarlığı'na defnedildi.
İstasyon Mahallesi 1493/2 Sokak'ta 29 Nisan'da Enes Talha T'nin kullandığı 41 AHP 408 plakalı otomobil, yol kenarındaki korkuluklara çarparak 8 metre yüksekliğindeki istinat duvarından çalılık alana düşmüş, kazada sürücü ile otomobildeki İbrahim G, Bayram G, Emir A. ve Yunus Emre Savaş yaralanmıştı.
Darıcaspor U18'de futbol oynayan 17 yaşındaki Savaş, tedavi gördüğü Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetmişti.