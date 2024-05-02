Üye Girişi
Haberler

Gebze'de otomobil kazasında hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin istinat duvarından düşmesi sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki genç, son yolculuğuna uğurlandı. Yakınları tarafından cenazesi teslim alınan genç için tören düzenlendi ve cenaze defnedildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin istinat duvarından düşmesi sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 17 yaşındaki genç, son yolculuğuna uğurlandı.

Yakınları tarafından cenazesi teslim alınan Yunus Emre Savaş için Darıca Mehmet Akif Ersoy Camisi'nde tören düzenlendi.

Törene, Savaş'ın yakınlarının yanı sıra Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, futbolcu ve okul arkadaşları katıldı.

Savaş'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Nenehatun Mezarlığı'na defnedildi.

İstasyon Mahallesi 1493/2 Sokak'ta 29 Nisan'da Enes Talha T'nin kullandığı 41 AHP 408 plakalı otomobil, yol kenarındaki korkuluklara çarparak 8 metre yüksekliğindeki istinat duvarından çalılık alana düşmüş, kazada sürücü ile otomobildeki İbrahim G, Bayram G, Emir A. ve Yunus Emre Savaş yaralanmıştı.

Darıcaspor U18'de futbol oynayan 17 yaşındaki Savaş, tedavi gördüğü Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Kocaeli Gebze Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Roma Bayer Leverkusen maçı CANLI izle! 2 Mayıs Roma B.Leverkusen maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? YENİŞEHİR EVLERİ Emlak Konut THY ARNAVUTKÖY konut kura çekilişi ne zaman? CANLI izleme linki var mı? Chelsea Tottenham maçı CANLI izle! 2 Mayıs Chelsea Tottenham maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel ne konuştu? Erdoğan-Özel görüşmesinin sonuçları! Hudutsuz Sevda 31. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 2 Mayıs Hudutsuz Sevda yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Sakla Beni 27. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 2 Mayıs Sakla Beni yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? İnci Taneleri 14. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 2 Mayıs İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 2 Mayıs günün maçları nereden izlenir? Aldatmak 69. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 2 Mayıs Aldatmak yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? 2-3 Mayıs Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Kül Masalı 11. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 2 Mayıs Kül Masalı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Hudutsuz Sevda final mi yapıyor? Hudutsuz Sevda bitiyor mu 2024? 2-3 Mayıs hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Sakla Beni final mi yapıyor? Sakla Beni bitiyor mu 2024? İnci Taneleri final mi yapıyor? İnci Taneleri bitiyor mu 2024?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title