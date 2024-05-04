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Çayırova'da freni boşalan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi

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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde freni boşalan park halindeki kamyon, 2 otomobile çarptıktan sonra bir evin duvarına çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmazken, araçlar ve çevre adeta parçalandı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde freni boşalan park halindeki kamyon, 100 metre hareket ederek 2 otomobile, ardından da bir evin duvarına çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmazken ortalık savaş alanına döndü.

İddiaya göre, Çayırova ilçesi İnönü Mahallesi 131 Sokakta park halinde olan 41 L 48 39 plakalı kamyonun freni boşalarak hareket etti. Hareket halinde olan kamyon, yaklaşık 100 metre ilerledikten sonra park halindeki 2 otomobile çarptı. Hızını alamayan kamyon, bir evin duvarına çarparak durabildi. Savaş alanına dönen kaza alanında otomobil ve kamyon adeta parçalandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipleri kısa sürede olay yerine gelirken meydana gelen kazada araçlarda ve çevrede kimsenin olmaması büyük faciayı önledi.

Kazaya karışan araçlar yoldan kaldırılırken polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çayırova Kocaeli 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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