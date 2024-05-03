İzmit'te 92 yaşındaki kadın apartmanın 5. katından düşerek hayatını kaybetti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 92 yaşındaki Nebahat Altıparmak, yaşadığı apartmanın 5. katından düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Turgut Mahallesi Kadı Bayırı Sokak'ta bulunan apartmanın 5. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 92 yaşındaki Nebahat Altıparmak, yaşadığı apartmanın 5. katındaki balkonundan henüz bilinmeyen nedenle düştü. Kadın zemine çakılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan yaşlı kadını hastaneye götürdü. Yapılan tüm müdahaleye rağmen Altıparmak kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kadının torunuyla yaşadığı öğrenilirken polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ