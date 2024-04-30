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Kocaeli'de minibüs çalan şüpheliler yakalandı

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde minibüs çalarak kayıplara karışan 2 şüpheli operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde minibüs çalarak kayıplara karışan 2 şüpheli operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, 19 Nisan tarihinde Körfez ilçesinde Hyundai marka minibüs çalındı. Araç sürücüsünün ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ekiplerin araştırmaları neticesinde olayı gerçekleştiren şahısların H.B. ve S.E. oldukları, çaldıkları aracı İstanbul'a götürdükleri tespit edildi. Polisin operasyonu neticesinde olayı gerçekleştiren H.B., Körfez ilçesinde, S.E. ise İstanbul'da çalınan minibüsle birlikte yakalandı.

Minibüs sahibine teslim edilirken 2 şüpheli tamamlanan işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kocaeli Körfez Cezaevi Hırsızlık Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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