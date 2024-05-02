Kocaeli Huzurevi Derneği Başkanı Gürbüz Ilıcalı Vefat Etti

Haber; Bekir YILDIZ-Kocaeli

Magazinkolik.com'un haberine göre, İzmit'te uzun yıllar boyunca Kocaeli Huzurevi Derneği Başkanlığı görevini yürüten ve Kocaeli Tarım İl Müdürlüğü'nden emekli Ziraat Yüksek Mühendisi olan Ilıcalı, merhume Olcay Ilıcalı'nın eşi ve ünlü televizyon yapımcısı Acun Ilıcalı'nın amcası olarak da biliniyordu.

Merhum Ilıcalı'nın cenazesi, 3 Mayıs 2024 Cuma günü öğle namazını müteakip Fevziye Camii'nden kaldırılacak. Ailesi, yakınları ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlanacak olan Gürbüz Ilıcalı için taziyeler kabul edilecek.

Toplumun her kesiminden sevgi ve saygı gören Ilıcalı'nın vefatı, şehirde büyük üzüntü yarattı. Kederli ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz…