Gebze'de otomobilin istinat duvarından düşmesi sonucu yaralanan genç hayatını kaybetti
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin istinat duvarından düşmesi sonucu yaralanan 17 yaşındaki genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Savaş'ın Darıcaspor U18'de futbol oynadığı öğrenildi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin istinat duvarından düşmesi sonucu yaralanan 17 yaşındaki genç, tedavi gördüğü hastanede öldü.
İstasyon Mahallesi'nde 29 Nisan'da otomobilin yol kenarındaki korkuluklara çarparak 8 metre yükseklikten düşmesi sonucu yaralanan Yunus Emre Savaş, tedavi gördüğü Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Savaş'ın Darıcaspor U18'de futbol oynadığı öğrenildi.
Olay
İstasyon Mahallesi 1493/2 Sokak'ta seyreden Enes Talha T'nin kullandığı 41 AHP 408 plakalı otomobil, yol kenarındaki korkuluklara çarparak 8 metre yüksekliğindeki istinat duvarından çalılık alana düşmüş, kazada sürücü ile otomobildeki İbrahim G, Bayram G, Emir A. ve Yunus Emre Savaş yaralanmıştı.