Kocaeli'de Gaz Pedalı Takılı Kalan Otomobil Bebek Arabasına Çarptı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde gaz pedalı takılı kalan otomobil park halindeki araca, ardından bebek arabasına çarptı. Kazada 2 yaşındaki bebek ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ömer Ç. idaresindeki 41 KT 156 plakalı otomobil, sahile yanaşmak isterken önce park halindeki otomobile ardından bebek arabasına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle bebek arabası devrilirken, 2 yaşındaki bebek de yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan bebek hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili gözaltına alınan sürücü, gaz pedalının takılı kalması neticesinde kazanın meydana geldiğini söyledi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ