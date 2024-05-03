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İzmit'te Kuvvetli Rüzgar ve Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış, İzmit Körfezi'nin sahil bandında dalga aşmalarına neden oldu. Ömerağa Mahallesi'nde bulunan sahil otoparkı sular altında kaldı ve bazı karavanlar su birikintisinden etkilendi. Yağış nedeniyle kentte trafik yoğunluğu yaşandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kuvvetli rüzgar ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak ve rüzgar nedeniyle İzmit Körfezi'nin sahil bandında yer yer dalga aşmaları meydana geldi.

Yükselen dalgalar nedeniyle Ömerağa Mahallesi'nde bulunan sahil otoparkı sular altında kaldı.

Alandaki bazı karavanların da su birikintisinden etkilendiği görüldü.

Kentte yağış nedeniyle ana arterlerde de trafik yoğunluğu yaşandı.

Kaynak: AA / Güncel

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