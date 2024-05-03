Kocaeli'de 5 evden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de 5 evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gebze, Darıca ve Çayırova ilçelerinde 5 farklı ikametten 930 bin lira değerinde ziynet eşyası ve bir miktar para çalınması üzerine çalışma başlatıldı.

Yapılan araştırmada hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen Z.G. ve S.A, operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.