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Kocaeli'de 5 evden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

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Kocaeli'de Gebze, Darıca ve Çayırova ilçelerinde 5 farklı evden 930 bin lira değerinde ziynet eşyası ve para çalındı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen Z.G. ve S.A. gözaltına alındı ve tutuklandı.

Kocaeli'de 5 evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gebze, Darıca ve Çayırova ilçelerinde 5 farklı ikametten 930 bin lira değerinde ziynet eşyası ve bir miktar para çalınması üzerine çalışma başlatıldı.

Yapılan araştırmada hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen Z.G. ve S.A, operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

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