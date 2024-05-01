Gebze'de motosiklet ve kamyonetin karıştığı kaza: 4 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 2 motosiklet ve kamyonun karıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından kamyonetin sürücüsü olay yerini terk etti.

Kaza, Gebze ilçesi Hacıhalil Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1205/2 Sokak'tan Atatürk Caddesi'ne çıkan 41 ANR 043 plakalı kamyonet ile Atatürk Caddesi'nden aynı istikamete seyreden M.E.Y. yönetimindeki 41 ASV 090 motosiklet ve Ş.S. idaresindeki 34 KEZ 970 plakalı motosiklet kamyonetle çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından kamyonet sürücüsünün olay yerini terk ettiği öğrenildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ