Kocaeli'de gübre fabrikası inşaatında 3 işçi yaralandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde gübre fabrikası inşaatında betonarme demir kalıbının devrilmesi neticesinde 3 işçi yaralandı. Demirlerin altında kalan işçiler, ekipler tarafından kurtarılarak çevre hastaneye kaldırıldı.

Olay, Körfez ilçesi Atalar Mahallesi'nde Gübretaş fabrikasının depolama alanı inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işçiler çalıştığı esnada betonarme demir kalıbı devrildi. 3 işçi demirlerin altında kalırken, mesai arkadaşları yardıma koştu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İşçilerin de yardımıyla demirlerin altında kalan 3 kişi çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralı işçiler, hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ