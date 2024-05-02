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Mustafa Açıkalın Ortaokulu Okul Sporları Küçük Erkekler Tenis Müsabakalarında Bölge Birincisi Oldu

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Kocaeli'nde düzenlenen Okul Sporları Küçük Erkekler Tenis bölge birinciliğinde tüm rakiplerini yenen Mustafa Açıkalın Orta Okulu, Mersin'de yapılacak olan Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı kazandı.

Okul Sporları Küçük Erkekler Tenis Müsabakalarında Mustafa Açıkalın Ortaokulu bölge birincisi oldu.

Kocaeli'nde düzenlenen Okul Sporları Küçük Erkekler Tenis bölge birinciliğinde tüm rakiplerini yenen ilimiz temsilcisi Mustafa Açıkalın Orta Okulu bölge birincisi oldu. Bu sonuçla Mersin'de yapılacak olan Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı kazandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Türkiye Kocaeli Mersin Tenis Yerel Spor Güncel Haberler

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