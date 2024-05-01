Kocaeli'de Ev ve Restoranda Yangın: Hasar Meydana Geldi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde ev ile restoranda çıkan yangınlarda hasar meydana geldi.

Kazım Karabekir Mahallesi Divan Sokak'ta 5 katlı apartmanın son katındaki dairenin mutfağında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede apartmanın çatısına sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, dairede ve çatıda hasar oluştu.

Gölcük ilçesinde de Donanma Mahallesi Donanma Caddesi'ndeki bir restoranda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Ekiplerin kısa sürede müdahalesiyle söndürülen yangın, iş yerinde hasara yol açtı.