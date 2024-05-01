İzmit'te Hafif Ticari Araç Kazası: Sürücü Yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın ağaca çarpması neticesinde meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Karabaş Mahallesi Ömer Türkçakal Caddesi'nde gece saatlerinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 YB 2778 plakalı Citroen marka hafif ticari araç, ağaca çarpıp duvarı ve demir parmaklıkları aşarak fuar bahçesine girdi. Kazada sürücü M.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ