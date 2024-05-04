Gebze'de inşaat şantiyesinde işçi düştü
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir inşaat şantiyesinde çalışan işçi, yüksekten düşerek yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde inşaat şantiyesinde yüksekten düşen işçi yaralandı.
Muallimköy Mahallesi Gazi Dede Caddesi'nde bir inşaat şantiyesinde çalışan H.K, (32) dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten yere düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçinin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.