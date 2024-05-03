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Kocaeli'de 5 evden 930 bin TL değerinde ziynet eşyası ile nakit para çalan 2 kadın yakalandı

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Kocaeli'de 15 Kasım 2023-5 Mart 2024 tarihleri arasında 5 evden toplamda 930 bin TL değerinde ziynet eşyası ve nakit para çalındı. Polis ekipleri, Z.G. ve S.A. isimli şüphelileri tespit ederek operasyon düzenledi. Şüpheliler, tutuklandı.

Kocaeli'de 5 evden 930 bin TL değerinde ziynet eşyası ile nakit para çaldığı tespit edilen 2 kadın yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 15 Kasım 2023-5 Mart 2024 tarihleri arasında Gebze, Darıca ve Çayırova'daki 5 farklı evden toplamda 930 bin TL değerinde ziynet eşyası ve nakit para çalındı. İnceleme başlatan polis ekipleri, şüphelilerin Z.G. ve S.A. olduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheliler, bugün emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Kocaeli Güvenlik Hırsızlık 3.Sayfa Güncel Haberler

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