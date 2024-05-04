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AVIS 2024 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın ikinci ayağı Kartepe'de başladı

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Kocaeli'de düzenlenen Kartepe Tırmanma Yarışı, AVIS 2024 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın ikinci ayağı olarak start aldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü'nün desteğiyle gerçekleştirilen yarışlarda sporcular, antrenman çıkışları yaparak mücadelelerine başladı. 5 ayrı kategoride 30 sporcu yarışıyor. Yarışlar, yarın parkuru 3 kez geçen sporcuların ödül töreniyle sona erecek.

AVIS 2024 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın ikinci ayağı olan Kartepe Tırmanma Yarışı, Kocaeli'de start aldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü tarafından Kartepe yolu Bayraktepe mevkisinde düzenlenen yarışlarda sporcular, idari ve teknik kontrollerin ardından antrenman çıkışları yaptı.

Şampiyonanın ikinci ayağında, 5 ayrı kategoride 30 sporcu mücadele ediyor.

Organizasyon, yarın sporcuların 5,87 kilometre uzunluğundaki parkuru 3 kez geçmesinin ardından ödül töreniyle sona erecek.

Kaynak: AA / Spor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Türkiye Kocaeli Spor Güncel Haberler

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