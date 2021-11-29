Bursa'da fırtına; uçan çatı tramvay durağındaki tellere takıldı, uçak iniş yapamadı (4) - Haberler
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Bursa'da fırtına; uçan çatı tramvay durağındaki tellere takıldı, uçak iniş yapamadı (4)

Demirören Haber Ajansı / Mehmet İnan - Haberler | Güncel
Bursa'da fırtına; uçan çatı tramvay durağındaki tellere takıldı, uçak iniş yapamadı (4)

VALİ CANBOLAT OKULLARIN TATİL EDİLDİĞİNİ AÇIKLADIBursa'da olumsuz hava koşulları ve lodos nedeniyle yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verildiği açıklandı.

BURSA (DHA) - VALİ CANBOLAT OKULLARIN TATİL EDİLDİĞİNİ AÇIKLADI

Bursa'da olumsuz hava koşulları ve lodos nedeniyle yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verildiği açıklandı. Bursa Valisi Yakup Canbolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kıymetli Bursalı hemşehrilerim; hayatı olumsuz etkilemeye devam eden # Lodos nedeniyle 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle; Bütün eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verdi.


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Demirören Haber Ajansı / Mehmet İnan - Son Dakika Haberleri

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