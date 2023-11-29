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Lodos nedeniyle çatı uçtu, araca zarar verdi

29 Kasım 2023 00:42 Son Güncelleme: 00:44 Abone Ol

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde şiddetli lodos nedeniyle bir binanın çatısı caddeye uçarak bir araca zarar verdi. Çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde çatının elektrik tellerini koparıp ardından aracın üstüne devrildiği görülüyor.