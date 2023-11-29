Lodos nedeniyle çatı uçtu, araca zarar verdi
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde şiddetli lodos nedeniyle bir binanın çatısı caddeye uçarak bir araca zarar verdi. Çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde çatının elektrik tellerini koparıp ardından aracın üstüne devrildiği görülüyor.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, bir binanın çatısı şiddetli lodos nedeniyle caddeye uçarak bir araca zarar verdi.
Şükraniye Mahallesi'nde lodosun etkisiyle bir binanın çatısı Yüksel Sokak'a uçtu. Elektrik tellerini koparan çatı parçaları, hafif ticari aracın üstüne düştü.
Çatının uçması çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, çatının aniden uçarak elektrik tellerini kopardığı, daha sonra bir hafif ticari aracın üstüne devrildiği görülüyor.
Kaynak: AA / Yaşam