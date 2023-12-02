Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İskenderun sahilinde yaşanan şiddetli yağış ve lodos sonrası meydana gelen su baskınıyla ilgili inceleme yaptı. İskenderun sahilinde yapılacak tahkimat projesi hakkında bilgi aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı İskenderun Sahilinde İnceleme Yaptı

Bakan Uraloğlu Afet ne tür olursa olsun, biz hiçbirinde insanımızı yalnız bırakmadık (2)

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geçen hafta meydana gelen şiddetli yağış ve lodosun ardından denizin karayla birleştiği İskenderun sahilinde inceleme yaptı. Yaklaşık 1 metreyi aşan su altında kalan İskenderun sahilinde yapılacak olan tahkimat projesi hakkında yetkililerden bilgi aldı.