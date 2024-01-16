Üye Girişi
Haberler

İstanbul'da lodos etkili oluyor

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Abone Ol

İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren Küçükçekmece ve Florya Sahili'nde lodos etkisini gösterdi. Marmara Bölgesi sabah saatlerinden itibaren lodosun etkisi altına girdi. İstanbul genelinde ise lodos, Küçükçekmece Menekşe Sahili ile Florya Sahili'nde etkili olmaya başladı. Lodos nedeniyle zaman zaman kıyılarda yüksek dalgalar oluştu.

İstanbul'da lodos etkili oluyor

İSTANBUL - İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren Küçükçekmece ve Florya Sahili'nde lodos etkisini gösterdi.

Marmara Bölgesi sabah saatlerinden itibaren lodosun etkisi altına girdi. İstanbul genelinde ise lodos, Küçükçekmece Menekşe Sahili ile Florya Sahili'nde etkili olmaya başladı. Lodos nedeniyle zaman zaman kıyılarda yüksek dalgalar oluştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Marmara Bölgesi Küçükçekmece İstanbul Hava Durumu Doğal Afetler 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title