İstanbul'da lodos etkili oluyor

İstanbul'da lodos etkili oluyor

İSTANBUL - İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren Küçükçekmece ve Florya Sahili'nde lodos etkisini gösterdi.

Marmara Bölgesi sabah saatlerinden itibaren lodosun etkisi altına girdi. İstanbul genelinde ise lodos, Küçükçekmece Menekşe Sahili ile Florya Sahili'nde etkili olmaya başladı. Lodos nedeniyle zaman zaman kıyılarda yüksek dalgalar oluştu.