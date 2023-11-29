Bursa'da Lodos Etkisiyle Olaylara Müdahale

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, lodos nedeniyle meydana gelen ağaç devrilmesi, çatı uçması ve konteyner devrilmesi gibi olaylara müdahale etti.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri akşam saatlerinden itibaren etkili olan lodos nedeniyle ağaç devrilmesi, çatıların uçması ve konteyner devrilmesi gibi olaylara müdahale etti.

Bursa il genelinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan lodos nedeniyle bazı bölgelerde ağaç devrilmesi, çatıların uçması, konteyner devrilmesi gibi olaylarda Bursa İl Jandarma Komutanlığı asayiş ve trafik ekipleri gece boyunca belediye ve AFAD ekipleriyle koordineli bir şekilde çalıştı. Yolu kapatan ağaçları kaldırarak trafiğe açan ekipler, çatısı uçan vatandaşlara yardım etti, konteyner devrilmesi sonucu konteyner içerisinde mahsur kalan bir kişinin de bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye sevkini sağladı. - BURSA