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Tekirdağ'da şiddetli lodos sonucu deniz taştı

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Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyılarında şiddetli lodosun etkisiyle deniz sahile taştı. Dev dalgaların oluşmasıyla birlikte tsunamiyi andıran görüntüler ortaya çıktı.

Tekirdağ'da deniz taştı

TEKİRDAĞ - Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyıları şiddetli lodos sebebiyle taştı. Deniz taşması sonucunda tsunamiyi andıran görüntüler ortaya çıktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son uyarılardan sonra Tekirdağ'da öğlen saatlerinden itibaren şiddetli lodos etkili oldu. Akşam saatlerinde lodos'un etkisini arttırması ile Tekirdağ'ın Süleymanpaşa kıyılarında dev dalgalar oluştu. Dev dalgaların oluşması sonucunda deniz sahile taştı. Denizin sahile taşmasıyla birçok alan su altında kalırken adeta tsunamiyi andıran görüntüler ortaya çıktı.

Sahil alanda boyu 10 metreye kadar çıkabilen dev dalgalar etkisini sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Marmara Denizi Tekirdağ Çevre Hava Durumu Doğal Afetler Yaşam Haberler

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