Tekirdağ'da Lodosun Etkisi: Balıkçılar İstirahatte

10

1) 6 YAŞINDAKİ ÖĞRENCİNİN HAVAYA KALDIRILIP FIRLATILMASINA İLİŞKİN VALİLİK ÇOK YÖNLÜ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Müdür yardımcısı 6 yaşındaki öğrenciyi havaya kaldırıp fırlattı, o anlar kamerada(2)

Milas'ta okul müdür yardımcısı Mehmet Serkan G.'nin 6 yaşındaki 1'inci sınıf öğrencisi E.S.'yi 1,5 metre havaya kaldırıp fırlatmasının ardından Muğla Valiliği tarafından olayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "28.11.2023 tarihinde ulusal ve yerel basında yer alan 'Milas Sakarya İlkokulunda öğrenciye yönelik şiddet' konulu haber ile ilgili olarak, Valiliğimizce konunun aydınlatılması amacıyla çok yönlü inceleme ve soruşturma başlatılmış olup süreç hassasiyetle takip edilmektedirö ifadelerine yer verildi.

HABER: Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),

=======================================

2) TEKİRDAĞ'DA LODOS DENİZ ULAŞIMINI OLUMSUZ ETKİLEDİ

TEKİRDAĞ'da etkili olan lodos deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Tekirdağ'da balıkçılar, tekneklerini barınağa çekerek, lodosun etkisini kaybetmesini beklemeye başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Marmara Denizi'nde öğle saatlerinde başlayan lodos etkisini artırdı. Uluslararası taşımacılık yapan büyük gemiler, Tekirdağ açıklarında demirledi. Lodos nedeniyle dalgalar Tekirdağ kıyılarında etkili oldu. Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, lodoson etkisini artırmasının balıkçıları zor durumda bıraktığını söyledi. Pehlivanoğlu, "Havaların lodos esmesiyle beraber, balıkçılarımız yaklaşık 2 gün istirahatta bulunacaklar. Balıkçılarımız, ağlarını, motorlarını tamir edecekler. Fırtınanın geçmesinden sonra balıkçı arkadaşlarımız inşallah lüfer, uskumru tutarak faaliyetlerine devam edeceklerdir" dedi.