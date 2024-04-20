Gemlik'te şiddetli lodos ve yağmur hayatı felç etti, tekneler alabora oldu
Bursa'nın Gemlik ilçesinde şiddetli yağmur ve lodos hayatı felç ederken teknelerinde alabora olmasına sebep oldu. Gemlik ilçesinde gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur sabah saatlerinde istinat duvarının çökmesine ve 2 kişinin yaralanmasına sebep oldu. Akşam saatlerinde ise şiddetli yağmur ve lodos yeniden şiddetini arttırdı. Sahil bulunan tekneler alabora oldu.
Gemlik'te şiddetli lodos ve yağmur hayatı felç etti, tekneler alabora oldu
BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde şiddetli yağmur ve lodos hayatı felç ederken teknelerinde alabora olmasına sebep oldu.
Gemlik ilçesinde gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur sabah saatlerinde istinat duvarının çökmesine ve 2 kişinin yaralanmasına sebep oldu. Akşam saatlerinde ise şiddetli yağmur ve lodos yeniden şiddetini arttırdı. Sahil bulunan tekneler alabora oldu.