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Bursa'da Kuvvetli Lodos Etkili Oldu: Ağaçlar Yola Devrildi, Çatılar Uçtu

Bursa'da gece boyu etkili olan kuvvetli lodos nedeniyle bazı ağaçlar yola devrildi, bazı binaların çatıları uçtu. Rüzgar nedeniyle elektrik tellerine de hasar veren ağaçlar sürücülere zor anlar yaşattı. Polis ekipleri güvenlik önlemi aldı ve belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.