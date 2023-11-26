Bursa'da Lodos Şiddetiyle Bir Ağaç Yola Devrildi

Bursa'da etkili olan lodos, bir ağacı kökünden sökerek yola devirdi. Olayda şans eseri kimse yaralanmadı.

Bursa'da kent genelinde şiddetli olan lodos, bir ağacı kökünden sökerek yola devirdi. Olayda şans eseri kimse yaralanmadı.

Kent genelinde etkili olan lodos, merkez Nilüfer ilçesi Bursa Yolu 460'ncı cadde üzerinde bir ağacı yola devirdi. Meteorolojiden alınan bilgiye göre, rüzgar kent genelinde saatte 65 kilometre hızla eserek lodosa sebep oldu. Şiddetli lodos sonrası devrilen ağaç yolu kapatırken, olayda şans eseri kimse yaralanmadı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, yolda güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipler devrilen ağacı keserek yoldan kaldırdı. Kapanan yol, 1 saat sonra tekrardan trafiğe açıldı. - BURSA