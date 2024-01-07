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Bursa'da şiddetli lodos hayatı felç etti

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Bursa'da şiddetli lodos hayatı felç ederken, ağaçlar devrildi, çatıları uçurdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından şiddetli fırtına Bursa'da etkili oldu. Hayatı felç eden şiddetli lodos, ağaçları kökünden koparırken çöp konteynırlarını da sürükledi. Bazı evlerinde çatı parçalarını yerinden çıkaran lodos, şiddetini gözler önüne serdi. Lodosa dayanamayıp devrilen ağaçlar ise park halindeki araçları kullanılamaz hale getirdi.

Bursa'da lodos hayatı felç etti: Çatıları uçurdu, ağaçları devirdi

BURSA - Bursa'da şiddetli lodos hayatı felç ederken, ağaçlar devrildi, çatıları uçurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından şiddetli fırtına Bursa'da etkili oldu. Hayatı felç eden şiddetli lodos, ağaçları kökünden koparırken çöp konteynırlarını da sürükledi. Bazı evlerinde çatı parçalarını yerinden çıkaran lodos, şiddetini gözler önüne serdi. Lodosa dayanamayıp devrilen ağaçlar ise park halindeki araçları kullanılamaz hale getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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