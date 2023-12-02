Bursa'da Devrilen Ağaçlar Yakacak Olarak Dağıtılıyor

BURSA'da, saatteki hızı 90 kilometreyi aşan rüzgarda devrilen, aralarında koruma altındaki asırlık çınarların da olduğu ağaçlar kesilip, kış aylarında yakacak sıkıntısı çeken vatandaşlara dağıtılıyor. Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Kontrol Mühendisi Ramazan Subaşı, "Geçen sene bu şekilde 200 ton odun dağıttık. Yaşadığımız son lodos sonrası bu rakamın 300 tona ulaşacağını tahmin ediyorum" dedi.

Bursa'da 28 Kasım'dan itibaren etkili olan ve 3 gün devam eden lodos, hayatı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı 90 kilometreyi aşan fırtına nedeniyle, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin telefonları kilitlendi. Lodosun etkisiyle birçok binanın uçan çatıları çevreye zarar verip park halindeki araçların üzerine düşerken, devrilen baz istasyonları nedeniyle telefon görüşmeleri sağlıklı yapılamadı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, AFAD, polis ve jandarma ekipleri, 3 bin 500'e yakın ihbara müdahale etti.

Lodos nedeniyle Bursa'da, 525'i Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Gemlik, Gürsu ve Kestel olmak üzere toplam 17 ilçede, aralarında 200-250 yıllık tarihi çınarların da bulunduğu 1500'e yakın ağaç devrilip yola düştü. Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından toplanıp kesilerek odun haline getirilen ağaçlar, kış aylarında yakacak sıkıntısı çeken ailelere teslim ediliyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Kontrol Mühendisi Ramazan Subaşı, şunları söyledi:

"Bursa'da 3 gündür, son yıllarda görünmeyen şiddette lodos oldu. Fırtına nedeniyle kentte yaklaşık 1500'e yakın ağaç devrildi. Ekiplerimiz günün 24 saati görev yaptı. Kırılan ve devrilen ağaçlardan, yakacak odun olarak kullanılabilecekleri, Çukurca Mahallesi'ndeki depomuza getirdik. Burada odun haline getirilen ağaçlar, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın belirlediği ihtiyaç sahibi ailelere, 2'şer ton olarak evlerinde teslim ediyoruz. Bu yıl, 300 tona yakın yakacak odun dağıtacağımızı tahmin ediyoruz."