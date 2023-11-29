Edremit'te Lodos Fırtınası Tekneleri Açık Denize Sürükledi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde su debisi yükselen çayda bulunan bazı tekneler akıntının etkisiyle açık denize sürüklendi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Edremit ilçesinde akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan lodos fırtınası ve yoğun sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor. İlçede bulunan Zeytinli Çayı, Akçay ve Mıhlı Çaylarında su debisi dere yataklarını zorlamaya başladı. Zeytinli çayında lodos fırtınasının etkilerinden kurtulmak için bağlanan bazı tekneler yüksek su debisine dayanamayarak bağlandıkları yerden kurtularak açık denize sürüklendi. Balıkesir Çanakkale il sınırını oluşturan Mıhlı Çayı'nda ise se debisi normalin üzerine çıkarak bölgeyi tehdit etmeye başladı. - BALIKESİR