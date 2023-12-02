Keşan'da Şiddetli Lodos Nedeniyle Tehlikeli Ağaç Kesildi

Edirne'nin Keşan ilçesinde şiddetli lodos nedeniyle gövdesi çatlayan ve devrilme tehlikesi olan ağaç, itfaiye ekiplerince kesildi. İhbar üzerine olay yerine polis, zabıta ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağaç parçalarının kaldırılmasının ardından sokak trafiğe açıldı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde şiddetli lodos nedeniyle gövdesi çatlayan ve devrilme tehlikesi olan ağaç, itfaiye ekiplerince kesildi.

Keşan'da şiddetli lodos etkili oldu. Aşağı Zaferiye Mahallesi Tabakçeşme Sokak'ta bir ağacın gövdesinden çatladığını gören vatandaşlar durumu ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine polis, zabıta ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ve zabıta ekipleri sokağı araç ve yaya trafiğine kapadı. Park halindeki araçlar ise kaldırıldı. İtfaiye ekipleri tarafından önce dalları budanan ağaç daha sonra kesildi. Ağaç parçalarının kaldırılmasının ardından sokak trafiğe açıldı.