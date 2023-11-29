Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kuvvetli lodosun etkisiyle devrilen ağaçlar, mezarların üzerine düşerek tahrip oldu. Lodos nedeniyle birçok mezar hasar gördü ve bazıları yerinden çıktı.

Lodosun etkisiyle devrilen ağaçlar mezarları tahrip etti

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kuvvetli lodosun etkisiyle devrilen ağaçlar mezarları tahrip etti.

Kentte dün akşam başlayan ve saatteki hızı en yüksek 95,4 kilometre ölçülen lodos, kentte çok sayıda ağacı kökünden söktü, dallarını kırdı.

Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mezarlığı'nda kuvvetli lodos nedeniyle köklerinden sökülüp kırılan ağaçlar, mezarların üzerine düştü.

Çok sayıda mezar hasar görürken bazı mezarlar da yerlerinden çıktı.