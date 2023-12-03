Bakan Uraloğlu İskenderun sahilinde inceleme yaptı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İskenderun sahilinde meydana gelen şiddetli yağış ve lodos sonrası inceleme yaparak tahkimat projesi hakkında bilgi aldı.

Bakan Uraloğlu Afet ne tür olursa olsun, biz hiçbirinde insanımızı yalnız bırakmadık (2)

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geçen hafta meydana gelen şiddetli yağış ve lodosun ardından denizin karayla birleştiği İskenderun sahilinde inceleme yaptı. Yaklaşık 1 metreyi aşan su altında kalan İskenderun sahilinde yapılacak olan tahkimat projesi hakkında yetkililerden bilgi aldı.