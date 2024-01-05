İskenderun'da Sağanak ve Lodos Sonucu Su Birikintileri Oluştu
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, sağanak ve lodos nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Rögarların taşması sonucu Anıt Meydanı ile Atatürk Bulvarı'nda su birikintileri oluştu. Cadde ve sokaklardaki su birikintileri nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, sağanak ve lodos nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen İskenderun'da öğle saatlerinde başlayan lodos ve sağanak gün içinde etkisini arttırdı.
Rögarların taşması sonucu Anıt Meydanı ile Atatürk Bulvarı'nda su birikintileri oluştu.
Cadde ve sokaklardaki su birikintileri nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.