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Tekirdağ'da Şiddetli Lodos Deniz Ulaşımını Olumsuz Etkiliyor

Marmara Denizi'nde başlayan şiddetli lodos, Tekirdağ'da deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Lodos nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 8 şilep ve tanker Tekirdağ sahiline demirledi. Balıkçılar da şiddetli rüzgar nedeniyle denize açılamadı. Sahilde su birikintileri oluştu. Hava sıcaklığının 17 derece olduğu kentte lodosun etkisi gün boyunca sürecek.