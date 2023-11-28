Üye Girişi
Haberler

Tekirdağ'da kuvvetli lodosla oluşan dalgalar sonucu sahil şeridini su bastı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Tekirdağ'da sabah başlayan kuvvetli lodos etkisini artırarak sürdürüyor.

Tekirdağ'da sabah başlayan kuvvetli lodos etkisini artırarak sürdürüyor.

Süleymanpaşa ilçesinde denizin taşması ve yükselen dalgalar nedeniyle sahil kesimindeki yürüyüş yolu ve parklar su altında kaldı. Bazı işletmelerin stantları ve banklar yerinden söküldü.

Bölgede lodosun bu gece ve yarın da etkili olması bekleniyor.

Kaynak: AA / Güncel

Tekirdağ Çevre Hava Durumu Yerel Haberler Doğal Afetler Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title