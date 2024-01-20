Lodosta uçan fabrika çatısı yediemin otoparkındaki araçlara zarar verdi
Bursa'da meydana gelen olayda lodosun uçurduğu fabrikanın çatısı, yediemin otoparkındaki ağaçlara zarar verdi. Olay gece saatlerinde İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi Özoluk Sokak'ta meydana geldi. Gece saatlerinde etkili olan lodos nedeniyle inşaat firmasına ait saç çatı yerinden çıkıp uçtu. 5 metre uzunluğundaki çatı, fabrikanın yanındaki Yediemin Otoparkında bulunan araçların üzerine düştü. Çatının üzerine düştüğü 3 araçta hasar meydana geldi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
- Lodosta uçan fabrika çatısı yediemin otoparkındaki araçlara zarar verdi
BURSA - Bursa'da meydana gelen olayda lodosun uçurduğu fabrikanın çatısı, yediemin otoparkındaki ağaçlara zarar verdi.
Olay gece saatlerinde İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi Özoluk Sokak'ta meydana geldi. Gece saatlerinde etkili olan lodos nedeniyle inşaat firmasına ait saç çatı yerinden çıkıp uçtu. 5 metre uzunluğundaki çatı, fabrikanın yanındaki Yediemin Otoparkında bulunan araçların üzerine düştü. Çatının üzerine düştüğü 3 araçta hasar meydana geldi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.