Bursa'da Servis Minibüsüne Evden Kopan Parça Düştü

Bursa'da şiddetli lodos nedeniyle bir servis minibüsünün üzerine evin bacasından kopan parça düştü. Olayda şans eseri kimse yaralanmazken maddi hasar meydana geldi.

Fırtınada servis minibüsünün içine evin bacası düştü

BURSA - Bursa'da bir servis minibüsünün içine evin bacasından kopan parça düştü. Yaşanan olayda, şans eseri kimse yara almazken maddi hasar meydana geldi.

Gece saatlerinde şiddetini iyice artıran lodos, 100 kilometre hıza ulaştı. Şiddetli lodos, çok sayıda ağacı ve çatıyı yerinden söktü. Merkez Osmangazi ilçesi Mollagürani Mahallesi'nde park halindeki bir servis minibüsünün üzerine evden kopan baca parçası düştü. Servisin havalandırma camını kırarak içeri giren baca parçası, maddi hasar meydana getirdi. Kaza, şans eseri kimse yara almadan atlatıldı.