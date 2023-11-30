Karşıyaka Yelken Tesisleri Lodos Fırtınası Sonrası Yeniden İnşa Edilecek

İzmir ve çevresini vuran lodos fırtınası sonucunda hasar gören Karşıyaka Spor Kulübü'nün yelken tesisleri yeniden ayağa kaldırılacak. Tesislerde başlayacak olan tadilat çalışmalarıyla birlikte kulüp lokalinin daha da güzelleştirilmesi hedefleniyor.

İZMİR,

İZMİR ve çevresini 25 Kasım Cumartesi gecesi vuran lodos fırtınası ve yaşanan deniz suyu baskınlarında ağır hasar gören Karşıyaka Spor Kulübü'nün yelken tesisleri yeniden ayağa kaldırılacak. Kentin en eski yelken kulübü olarak onlarca şampiyon sporcu yetiştiren yeşil-kırmızılılar, ilçede Yalı Caddesi'nde deniz kenarında yer alan tesislerinde tadilat çalışmalarına başlayacak. "Alabora olduk ama batmadık" diyen Karşıyaka yelken şube yönetimi tesisin durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Öncelikle İzmir'de yaşanan lodos fırtınasından zarar gören tüm ilimize geçmiş olsun dileklerimizi paylaşmak isteriz. Yaşanan sert fırtınada kulübümüzün lokali maalesef büyük zarar gördü. Ancak tüm camiamızın bilmesini isteriz ki kulüp lokalimiz en kısa sürede yenilenecek eskisinden daha da güzel olacak. Avek Karşıyaka Yelken efsanesi yeni şampiyonlar yetiştirmeye ilelebet devam edecek. Yönetim kurulu olarak hasar tespit çalışmalarımızı tamamladığımızı, aksiyon planımızı hazırladığımızı, gerekli görüşmelere başladığımızı ve kulübümüzün yeniden inşası için gerekli faaliyetleri organize ettiğimizi bildirmek isteriz."