Tekirdağ Sahilini Su Bastı

Tekirdağ'da öğle saatlerinde başlayan lodos akşam saatlerinde etkisini daha da artırdı. Marmara Denizi'ndeki dev dalgaların oluşmasıyla birlikte sular sahili kapladı. Belediye ekipleri bölgede çalışma başlatırken, polis ekipleri de vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Tekirdağ'da lodos deniz ulaşımını olumsuz etkiledi (2)

Tekirdağ'da öğle saatlerinde başlayan lodos akşam saatlerinde etkisini daha da artırdı. Marmara Denizi'ndeki dev dalgaların oluşmasıyla birlikte sular sahili kapladı. Denizin taşmasıyla birlikte Süleymanpaşa ilçesi sahilindeki dolgu alanında yürüyüş yolu ile bazı işletmeler sular altında kaldı. Belediye ekipleri bölgede çalışma başlatırken, polis ekipleri de vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı. Lodosun gece boyunca yer yer etkili olması bekleniyor. (DHA)